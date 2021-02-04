Дубинский имеет влияние на "Слуг народа" в Киевском облсовете - Семенова

Он присутствовал на последних заседаниях первой сессии Киевского областного совета

Он присутствовал на последних заседаниях первой сессии Киевского областного совета

Фото: regionews

Об этом в интервью RegioNews рассказала депутат Киевского областного совета 8-го созыва от "Європейської солідарності" Татьяна Семенова.

На вопрос, чувствуется ли влияние Александра Дубинского на процессы в областном совете, Татьяна Семенова ответила, что такое влияние есть, поскольку он возглавляет организацию партии "Слуга народа" в Киевской области.

Александр Дубинский присутствовал на последних заседаниях первой сессии. Это естественно, ведь он возглавляет партийную ячейку "СН" в Киевской области. Ощущается ли влияние? Конечно, депутаты получают от него определенные ориентиры. Но если у него и есть влияние в облсовете, то только на членов партии "Слуга народа", - сказала Семенова.

Она добавила, что на партию "Європейська солідарність" у Дубинского точно нет влияния, и что "у него пока появились более серьезные проблемы с коллегами-депутатами с ВР".

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