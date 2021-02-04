Александр Скляров дестабилизирует ситуацию в Киевском облсовете - Семенова

Он игнорирует инициативы оппозиционных фракций в Киевском облсовете и не смог наладить коммуникацию с депутатами

Он игнорирует инициативы оппозиционных фракций в Киевском облсовете и не смог наладить коммуникацию с депутатами

Фото: regionews

Председатель Киевского областного совета Александр Скляров вместо того, чтобы объединить депутатов и настроить их на конструктивную работу, дестабилизирует ситуацию в облсовете.

Об этом в интервью RegioNews рассказала депутат Киевского областного совета 8-го созыва от "Європейської солідарності" Татьяна Семенова.

По ее словам, вместо того, чтобы способствовать взаимодействию между депутатскими фракциями и группами, Александр Скляров игнорирует инициативы оппозиционных фракций, в частности, по поводу созыва внеочередной сессии облсовета, чтобы инициировать обращение в Верховную Раду с требованием внести изменения в областной бюджет-2021 и увеличить расходы на субсидии.

По моему субъективному мнению, Александр Иванович Скляров сегодня занимает не свое место. Ведь три месяца пребывания его на этой должности показали, что он не умеет выполнять работу председателя областного совета. Например, у него вообще нет коммуникации с депутатами - это я вам говорю от имени "ЕС", крупнейшей фракции в Киевском облсовете, насчитывающаей 25 депутатов", - говорит Семенова.

Она напомнила, что бюджет на 2021 год был внесен в повестку дня с голоса, как и комплексные целевые долгосрочные областные программы.

Такого в сессионном зале не было лет двадцать ... Более того, по моему мнению, бюджет должным образом не проработан, совсем не отражает финансирование приоритетных отраслей и еще и принят с заниженным темпом роста, что имеет свои негативные последствия", - заявила депутат.

Она утверждает, что бюджет Киевской области был проголосован еще до Нового года, однако в день голосования его четыре раза меняли, что является нонсенсом.

Также по словам Семеновой, депутатам оппозиционных фракций "Европейская солидарность" и "За будущее" не сообщают о времени заседания профильных комиссий и их повестке дня, и не предоставляют никакой информации.

Она добавила, что во время голосования за председателей комиссий не было учтено ни одно заявление 39 депутатов от оппозиционных фракций, хотя они были своевременно поданы, надлежащим образом зарегистрированы и должны были рассматриваться на сессии.

Напомним, Глава Киевского облсовета отказывается созвать сессию по тарифам. Руководство областного совета обвинили в попытках избежать рассмотрения вопроса повышения цен на тарифы.

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