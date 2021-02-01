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01 февраля 2021, 10:36 1154

На Закарпатье будут судить членов преступной группировки во главе с председателем ОТГ

01 февраля 2021, 10:36 1154
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Они завладели бюджетными средствами, выделенными на строительные работы
Они завладели бюджетными средствами, выделенными на строительные работы
Фото: из открытых источников
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В Закарпатской области правоохранители разоблачили преступную схему завладения бюджетными средствами, которую организовал глава одной из объединенных территориальных общин и привлек двух предпринимателей, чьи интересы лоббировал во время проведения государственных закупок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Обвиняемые завладели денежными средствами, выделенными на строительство объектов на территории Мукачевского района", - сообщили в полиции.

На протяжении 2018-2020 годов проводились строительные работы на пятерых объектах на территории Мукачевского района. Глава ОТГ лично выбирал объекты, которые практически не требуют или частично требуют ремонта. С победителями тендеров - подконтрольными предпринимателями заключались соответствующие соглашения, а те, в свою очередь, договаривались с инженерами технадзора. Последние во время осмотра объектов "закрывали глаза" на нарушения государственных строительных норм.

А чтобы скрыть свою преступную деятельность, в официальные документы вносились заведомо недостоверные сведения относительно объемов работ и их стоимости. По такой "схеме" злоумышленники завладели более 650 тысячами гривен бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Организатору и участникам группировки было сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которая ими была оплачена. Голову ОТГ отстранили от занимаемой должности.

В настоящее время обвинительный акт в отношении председателя ОТГ, двух предпринимателей и двух инженеров направлено в суд.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье местному жителю сообщили о подозрении за сепаратистские призывы.

деньги полиция бюджет Закарпатье коррупция

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