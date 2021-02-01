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01 февраля 2021, 12:19 112

Производительность работы Рады резко упала - КИУ

01 февраля 2021, 12:19 112
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Количество принятых законов уменьшилось почти на половину
Количество принятых законов уменьшилось почти на половину
Фото: из открытых источников
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Комитет избирателей Украины отмечает низкую продуктивность работы Верховной Рады во время последней сессии: количество проведенных заседаний и голосований снизилось втрое.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Всего во время 4-й сессии ВР (сентябрь 2020г. – январь 2021г.) народные депутаты имели 28 рабочих дней, во время которых работали в сессионном формате. Это на треть меньше, чем на предыдущей 3-й сессии ВР (февраль-июль 2020г.), когда нардепы работали 39 дней. Это также меньше, чем на 2-й сессии ВР (сентябрь 2019р. - январь 2020г.), во время которой депутаты имели 36 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Также резко упало количество принятых законов. На протяжении 4 сессии было принято 110 законов. Это почти вдвое меньше, чем на предыдущих сессиях. Так, на 3 сессии был принят 181 закон, на 2 сессии – 215 законов.

Количество зарегистрированных законопроектов тоже несколько уменьшилась. Так, во время 4 сессии было зарегистрировано 934 проекта законов, 3 сессии – 1416 проектов, 2 сессии – 1003 проекта законов.

В три раза снизилось и общее количество проведенных голосований. Всего во время 4 сессии в Раде произошло 1073 голосования, во время 3 сессии – 2981 голосования, 2 сессии – 1814 голосований.

"Резкое падение показателей работы парламента можно объяснить двумя причинами. Во-первых, складывается впечатление, что в последние пять месяцев парламент фактически выпал из структуры власти. Через это фактически в ручном режиме принимались решения относительно назначения в.а. министра энергетики, осуществлялись неудачные попытки решения конституционного кризиса напрямую Офисом Президента, в ручном управлении принимались решения по борьбе с коронавирусом", - прокомментировал результаты мониторинга глава КИУ Алексей Кошель.

Во-вторых, по его словам, на работу парламента негативно повлияла ситуация с коронавирусом среди народных депутатов.

Однако вместо того, чтобы догнать потерянный темп, народные депутаты фактически продлили себе рождественские отпуска, поработав в январе только 4 сессионные дни. Это с учетом того, что парламент и так почти не работал в октябре и лишь частично работал в ноябре", - добавил Кошель.

Ранее в КИУ сообщали, что за год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде.

ВР закон работа законопроект КИУ депутаты

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