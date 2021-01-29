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29 января 2021, 21:23 122

На Ровенщине будут судить священника и полицейского, которые "продавали" руководящую должность в полиции

29 января 2021, 21:23 122
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Мошенники оценили должность в 100 тыс. долларов
Мошенники оценили должность в 100 тыс. долларов
Фото из открытых источников
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Ровенской областной прокуратурой направлено в суд обвинительные акты по священника и инспектора полиции, продавали за 100 000 долларов должность в полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В октябре 2020 священник вместе со старшим инспектором одного из отделов полиции предложили патрульном полицейском должность начальника отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Они пообещали "решить вопрос" с должности за 100 тыс. долларов.

При получении первой части средств в сумме 21400 долларов США их задержали.

Санкция статьи 190 ( "Мошенничество") предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, - сообщают в ведомстве.

Напомним, 10 ноября в Ровно задержали священника, который продавал должности в Нацполиции. Задержание произошло при получении аванса.

суд Офис генпрокурора прокуратура полиция мошенники Ровно Священник

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