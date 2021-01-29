Экс-глава Чернобыльской АЭС пойдет под суд за продажу радиоактивного металлолома
Бывший руководитель Чернобыльской АЭС нанес государственному предприятию материальный ущерб на сумму более 2,75 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, в 2019 году чиновник выставил на аукцион более 500 тонн радиоактивного металлолома по цене 1 тыс. грн за тонну, что является значительно заниженной стоимостью.
В результате, согласно заключению судебно-экономической экспертизы, государству нанесен материальный ущерб на более 2,75 млн грн", - говорится в сообщении.
Дело против экс-руководителя Чернобыльской АЭС относительно незаконного обращения с радиоактивными материалами Киевская областная прокуратура отправила в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада может криминализировать незаконное проникновение в зону ЧАЭС.