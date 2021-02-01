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01 февраля 2021, 09:19 146

Вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на референдум - Кравчук

01 февраля 2021, 09:19 146
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Украинцы должны подтвердить на референдуме, что государство должно быть целостным и независимым
Украинцы должны подтвердить на референдуме, что государство должно быть целостным и независимым
Фото: из открытых источников
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает провести всеукраинский референдум по вопросам, касающимся ныне оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Как сообщает RegioNews, об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои патриотические пристрастия на различных политических площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какая общее мнение у политических сил, они разошлись в коренном вопросе”, - сказал Кравчук.

По словам Кравчука, речь идет о мире и войне, о жизни и смерти. "Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями”, - добавил он.

То есть должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была целостной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должен представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является целостной и независимой, и она должна принадлежать Украине”, - добавил Кравчук.

Напомним, в Раде не исключают проведения референдума уже в этом году.

референдум Леонид Кравчук ВР Крым Донбасс Украина

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