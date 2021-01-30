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30 января 2021, 12:19 228

Зеленский заявил, что референдума больше всего боятся его политические оппоненты

30 января 2021, 12:19 228
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Президент убежден, что его политические оппоненты просто боятся людей
Президент убежден, что его политические оппоненты просто боятся людей
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на реакцию украинцев, которые, он считает, боятся принятого Радой закона о всеукраинском референдуме.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в опубликованном в Telegram заявлении главы государства.

"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Вовсе не у общества, а именно у политиков", – утверждает Зеленский.

Президент убежден, что его политические оппоненты просто боятся людей.

"Это страх перед необратимостью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах вмиг оказались... без власти и влияния. Сейчас они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды, не спрашивая у общества", – говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что референдум – это "институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не отвечает интересам общества".

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – подытожил он.

Напомним, в Раде не исключают проведения референдума уже в этом году.

Украина политика референдум украинцы президент

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