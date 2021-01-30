Зеленский заявил, что референдума больше всего боятся его политические оппоненты

Президент убежден, что его политические оппоненты просто боятся людей

Президент убежден, что его политические оппоненты просто боятся людей

Офис президента

Как пишет RegioNews, об этом говорится в опубликованном в Telegram заявлении главы государства.

"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Вовсе не у общества, а именно у политиков", – утверждает Зеленский.

Президент убежден, что его политические оппоненты просто боятся людей.

"Это страх перед необратимостью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах вмиг оказались... без власти и влияния. Сейчас они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды, не спрашивая у общества", – говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что референдум – это "институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не отвечает интересам общества".

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – подытожил он.

Напомним, в Раде не исключают проведения референдума уже в этом году.