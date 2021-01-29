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29 января 2021, 17:59 77

Суд отпустил Стерненко на поруки

29 января 2021, 17:59 77
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Ночной домашний арест активисту отменен
Ночной домашний арест активисту отменен
Фото из Telegram-канала Сергея Стерненко
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Приморский райсуд Одессы отменил ночной домашний арест одесскому активисту Сергею Стерненко и отдал его на поруки нардепа.

Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Приморский районный суд Одессы отменил ночной домашний арест одесскому активисту Сергею Стерненку и отдал его на поруки нардепа от "Голоса” Роману Лозинскому.

Суд передал меня на личное поручительство народному депутату Лозинскому, — написал Стерненко.

Напомним, 18 декабря суд снова отправил Стерненка под ночной домашний арест. Его обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него.

13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.

суд Одесса нардеп Голос Сергей Стерненко активисты

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