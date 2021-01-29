Суд отпустил Стерненко на поруки

Ночной домашний арест активисту отменен

Ночной домашний арест активисту отменен

Фото из Telegram-канала Сергея Стерненко

Приморский райсуд Одессы отменил ночной домашний арест одесскому активисту Сергею Стерненко и отдал его на поруки нардепа.

Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Приморский районный суд Одессы отменил ночной домашний арест одесскому активисту Сергею Стерненку и отдал его на поруки нардепа от "Голоса” Роману Лозинскому.

Суд передал меня на личное поручительство народному депутату Лозинскому, — написал Стерненко.

Напомним, 18 декабря суд снова отправил Стерненка под ночной домашний арест. Его обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него.

13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.