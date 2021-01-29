Суд отпустил Стерненко на поруки
Ночной домашний арест активисту отменен
Ночной домашний арест активисту отменен
Приморский райсуд Одессы отменил ночной домашний арест одесскому активисту Сергею Стерненко и отдал его на поруки нардепа.
Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Приморский районный суд Одессы отменил ночной домашний арест одесскому активисту Сергею Стерненку и отдал его на поруки нардепа от "Голоса” Роману Лозинскому.
Суд передал меня на личное поручительство народному депутату Лозинскому, — написал Стерненко.
Напомним, 18 декабря суд снова отправил Стерненка под ночной домашний арест. Его обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него.
13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.
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