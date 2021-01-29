Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Его пришли поддержать поклонники, но пока обходится без противостояний

Его пришли поддержать поклонники, но пока обходится без противостояний

Фото: Дарья Коломиец, Общественное

Киевский апелляционный суд оставил без изменений определение суда первой инстанции в части продления срока содержания под стражей Андрея Антоненко - обвиняемого в деле по убийству журналиста Павла Шеремета.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"Определение суда первой инстанции оставлено без изменений. Это в части продления срока содержания под стражей", - сказала Геведзе.

Как сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews, его пришли поддержать поклонники, но пока обходится без противостояний.

Отмечается, что правоохранители усиленно охраняют здание. До текущего момента особых событий не было. Ранее судебные заседания сопровождались противостояниями с полицией.

Напомним, 19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.