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29 января 2021, 16:50 186

Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

29 января 2021, 16:50 186
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Его пришли поддержать поклонники, но пока обходится без противостояний
Его пришли поддержать поклонники, но пока обходится без противостояний
Фото: Дарья Коломиец, Общественное
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Киевский апелляционный суд оставил без изменений определение суда первой инстанции в части продления срока содержания под стражей Андрея Антоненко - обвиняемого в деле по убийству журналиста Павла Шеремета.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"Определение суда первой инстанции оставлено без изменений. Это в части продления срока содержания под стражей", - сказала Геведзе.

Как сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews, его пришли поддержать поклонники, но пока обходится без противостояний.

Отмечается, что правоохранители усиленно охраняют здание. До текущего момента особых событий не было. Ранее судебные заседания сопровождались противостояниями с полицией.

Напомним, 19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

суд Павел Шеремет убийство полиция Антоненко

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