В Раде начали сбор подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа" - Качура

Нардеп предложил "слугам" обратиться сначала за информацией в Офис генпрокурора и СБУ

Нардеп предложил "слугам" обратиться сначала за информацией в Офис генпрокурора и СБУ

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что уже начался процесс сбора подписей за исключение Дубинского из фракции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Качуры.

Сейчас начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из Слуги Народа", - отмечает нардеп.

По его словам, он не услышал ни с открытых источников, ни от Александра Дубинского аргументацию, которая бы позволила ему принять взвешенное решение по этому вопросу.

По мнению Александра Качуры, депутаты должны действовать в соответствии с Конституцией и законами Украины, в которых ничего не предусмотрено об персональных санкциях даже введенных стратегическими партнерами.

Я предложил обратиться фракции в ОГПУ и СБУ с просьбой предоставить в рамках международной правовой помощи соответствующую информацию", - подытожил Качура.

Ранее сообщалось, что Дубинский не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.