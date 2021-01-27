Дело "Роттердам+": НАБУ снова просит Венедиктову заменить старшего группы прокуроров

В НАБУ говорят, что в Офисе генпрокурора избегают решения по этому поводу

В НАБУ говорят, что в Офисе генпрокурора избегают решения по этому поводу

Национальное антикоррупционное бюро Украины в очередной раз призвало Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров в деле о формуле "Роттердам+".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ призывает Генпрокурора сменить старшего группы прокуроров, которые осуществляют процессуальный надзор по делу "Роттердам+" и, следовательно, обеспечить эффективное расследование одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины, — говорится в сообщении.

Сообщается, что правильность доводов НАБУ о недопустимости выбранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержано и.о. Руководителя САП Максимом Грищуком, который 25 января возобновил расследование по делу.

Однако, сменить старшего группы прокуроров может только руководство Офиса Генерального прокурора, которое избегает вынесения решения по этому поводу и не даёт собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым делая невозможным проведение дальнейшего беспристрастного расследования, — отмечается в сообщении.

Как известно, сейчас старший группы прокуроров в деле – Виталий Пономаренко.

Именно этот, как сообщалось ранее, прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+” 21 января. НАБУ планирует это решение обжаловать.

Напомним, 28 августа 2020 года эта история произошла впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", а в НАБУ заявили, что будут обжаловать.