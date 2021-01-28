На Сумщине преступники выкачали из государственного нефтепровода нефти на 20 млн, - СБУ

Похищенную нефть вывозили в соседние регионы, где ее перерабатывали на топливо на подпольных мини-заводах

Похищенную нефть вывозили в соседние регионы, где ее перерабатывали на топливо на подпольных мини-заводах

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение сырья из нефтепровода ПАО "Укрнафта" на 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, незаконную схему организовала группа лиц с Роменского района области, ранее судимые за аналогичные преступления.

Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезы в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию участники сделки хранили на обустроенной неподалеку "нефтебазе". После чего похищенную нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных мини-заводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации, - рассказали в СБУ.

Незаконная схема действовала почти год, за это время злоумышленники успели похитить нефти на около 20 миллионов гривен.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы во время очередного вреза. У них изъяли 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала в трех областях организаторов группировки, которые незаконно переправляли нелегалов.