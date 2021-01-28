12:29  28 января
Падение деревьев, транспортный коллапс, травмы у людей: Одессу засыпает снегом
18:37  28 января
Пресс-конференция экс-заместителя главы СБУ Нескоромного в Брюсселе отложена
17:57  28 января
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
28 января 2021, 17:42 119

На Сумщине преступники выкачали из государственного нефтепровода нефти на 20 млн, - СБУ

28 января 2021, 17:42 119
Читайте також українською мовою
Похищенную нефть вывозили в соседние регионы, где ее перерабатывали на топливо на подпольных мини-заводах
Похищенную нефть вывозили в соседние регионы, где ее перерабатывали на топливо на подпольных мини-заводах
Читайте також
українською мовою

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение сырья из нефтепровода ПАО "Укрнафта" на 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, незаконную схему организовала группа лиц с Роменского района области, ранее судимые за аналогичные преступления.

Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезы в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию участники сделки хранили на обустроенной неподалеку "нефтебазе". После чего похищенную нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных мини-заводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации, - рассказали в СБУ.

Незаконная схема действовала почти год, за это время злоумышленники успели похитить нефти на около 20 миллионов гривен.

Правоохранители задержали организатора и двух участников группы во время очередного вреза. У них изъяли 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для ее транспортировки.

Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружено специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала в трех областях организаторов группировки, которые незаконно переправляли нелегалов.

СБУ уголовное дело задержание нефть Сумская область
Генерал СБУ и экс-руководитель милиции Львовщины Василий Писный умер от COVID-19
28 января 2021, 15:41
СБУ задержала в трех областях организаторов группировки, которые незаконно переправляли нелегалов
28 января 2021, 11:26
Суд отпустил из-под стражи фигурантов дела убийства Амины Окуевой - СМИ
27 января 2021, 21:18
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram