Суд отпустил из-под стражи фигурантов дела убийства Амины Окуевой - СМИ

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года в результате обстрела автомобиля

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года в результате обстрела автомобиля

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на судебные решения, которые обнародованы в судебном реестре, передает RegioNews.

Известно по меньшей мере 8 человек, которых следствие считает причастными к группировке, которая осуществляла резонансные преступления на территории Украины

В частности, речь идет об убийстве Окуевой в 2017 году, а также директора компании "Caparol Украина" Павла Заможного в 2016 году, начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019 году и бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году. Также в материалах упоминается еще одно убийство в 2013 году", - сообщает издание.

Организатором преступной группировки следствие считают уроженца Дагестана Игоря Редькина, в январе этого года ему продлили арест. Несколько других фигурантов в конце 2020 - в начале 2021 года вышли из-под стражи.

У одного из подозреваемых, Андрея Кравченко, 9 декабря 2020 года истекал срок ареста по делу, которое было открыто в 2016 году. Решений о продлении этого ареста в реестре нет.

29 декабря следствие просило взять Кравченко под арест по другом деле, от 2013 года. Но суд отпустил подозреваемого, обязав лишь появляться к следствию, в прокуратуру и суд.

Также 29 декабря суд отказался арестовать еще трех фигурантов дела 2013 года. Однако из решений неизвестно, находились ли мужчины под стражей ранее.

Еще один подозреваемый также был арестован по делу от 2016 года. Его арест должен был закончиться 12 января 2021 года. В этот же день следствие тоже попросило взять этого человека под стражу по делу 2013 года. Однако суд отправил фигуранта под домашний арест.

Трех подозреваемых в причастности к убийствам отправили под домашний арест еще в декабре 2019 года. С весны 2020 года их меры пресечения не продолжали.

Напомним, 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль волонтера и добровольца Амины Окуевои и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. От ранений Окуева погибла на месте, Осмаев были ранен. Окуева участвовала в революции Достоинства и в боях на востоке Украины в составе батальона имени Джохара Дудаева..

12 января 2018 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.