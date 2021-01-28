Вслед за Зеленским, мнением Венецианской комиссии относительно реформы КСУ поинтересовался Разумков

Председатель Верховной рады направил запрос Венецианской комиссии выразить мнение относительно законопроектов относительно КС

Председатель Верховной рады направил запрос Венецианской комиссии выразить мнение относительно законопроектов относительно КС

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Венецианской комиссии.

Письмом от 26 января 2021 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил мнение Венецианской комиссии относительно проекта закона "О конституционном судопроизводстве" и проекта закона "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины, - сообщают на сайте.

В комиссии отметили, что этот запрос является продолжением рекомендаций комиссии, высказанных в ее двух неотложных выводах от декабря 2020 года о законодательной ситуации относительно механизмов противодействия коррупции и реформы Конституционного Суда, в соответствии с постановлением №13-r/2020 Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года по запросу президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним 25 ноября Зеленский просил Венецианскую комиссию об оценке конституционной ситуации.

10 декабря в Венецианской комиссии обнародовали вывод относительно скандального решения КСУ. Такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию, считают в комиссии.

11 декабря Венецианская комиссия опубликовала новые рекомендации по скандальному решению КСУ. Текущие вакансии в КСУ следует заполнять только после улучшения системы назначений, считают в комиссии.