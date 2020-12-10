В Венецианской комиссии обнародовали вывод относительно скандального решения КСУ

Такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию, считают в комиссии

Такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию, считают в комиссии

Фото: из открытых источников

Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуацию с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины от 27 октября.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте комиссии.

В заключении отмечается, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но несмотря на это отмечается роль уважения к Конституции. "Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решение”, - говорится в решении.

"Венецианская комиссия признает, что решение № 13-р/2020 Конституционный суд Украины не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве”, - отмечается в документе. В нем также указывается, что это решение могло иметь серьезный процессуальный недостаток - нерешенный конфликт интересов некоторых сторон.

Эксперты комиссии отмечают, что это вызывает сожаление не только из-за негативного влияния на борьбу с коррупцией в Украине, но и потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом.

"Тем не менее роль Конституционного суда должна придерживаться”, - считают эксперты.

По их мнению, Верховной Раде следует выполнять это решение, интерпретируя его в свете конституционных основ государства и международных стандартов. В частности, считают эксперты, важно сохранить обязанность должностных лиц (в том числе судей судов общей юрисдикции и Конституционного суда Украины) представлять финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, а также предусмотреть в законе соответствующие санкции за сознательную фальсификацию деклараций.

Авторы документа рекомендовали парламенту возобновить ответственность за сообщение ложных сведений. Законом, однако, указывают эксперты, могут быть предусмотрены различные санкции в зависимости от тяжести содеянного.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

4 декабря Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях, которая была отменена 27 ноября решением Конституционного суда.