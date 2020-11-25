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25 ноября 2020, 17:49 2

Зеленский просит Венецианскую комиссию об оценке конституционной ситуации

25 ноября 2020, 17:49 2
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Президент написал письмо председателю комиссии
Президент написал письмо председателю комиссии
Фото из открытых источников
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Президент отмечает, что последние решения КСУ привели к серьезному конституционному кризису.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Президента.

Президент Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой предоставить заключение относительно состояния антикоррупционного законодательства после решения КСУ от 27 октября 2020 года, и представить заключение относительно состояния антикоррупционного законодательства после его принятия.

Соответствующее письмо Глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Президент отмечает, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией, – подчеркивает Глава государства.

В частности, Владимир Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой предоставить заключение относительно принятия решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов по соблюдению КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения пределов конституционного представления.

Президент призывает предоставить заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, учитывая настоятельную необходимость поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества, – отмечает Глава государства в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что Венедиктова приказала проверить законность "Большого строительства” Зеленского.

президент Конституционный суд кризис коррупция КСУ
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