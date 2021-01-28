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28 января 2021, 15:41 231

Генерал СБУ и экс-руководитель милиции Львовщины Василий Писный умер от COVID-19

28 января 2021, 15:41 231
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Фото: из открытых источников
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28 января в возрасте 58 лет скончался генерал-лейтенант милиции, бывший начальник милиции Львовщины и экс-заместитель руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный.

Об этом в Facebook сообщает Львовская областная ассоциация ветеранов МВД, передает RegioNews.

Известно, что Писный длительное время находился в тяжелом состоянии в больнице после заболевания COVID-19, он умер от осложнений, вызванных болезнью.

Ушел в вечность Писный Василий Михайлович. Царство небесное и вечная светлая память", - написал в Facebook друг Василия Писного, экс-милиционер Олег Рудницкий.

Справка: Василий Писный возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008-2010 годах был начальником УМВД во Львовской области.

В 2010 году был избран депутатом Львовского областного совета от партии "Фронт змін", впоследствии занимал должность первого заместителя председателя Львовского облсовета.

С марта 2014 по 4 января 2015 года возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. С сентября 2015 года до июня 2019 года был заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Напомним, 19 ноября 2015 года народный депутат 8 созыва Владимир Парасюк и руководитель департамента по борьбе с экономической преступностью МВД Василий Писный подрались на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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