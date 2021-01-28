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28 января 2021, 12:44 146

Киевсовет выделит деньги на вакцину от коронавируса, о которой договаривается Кличко

28 января 2021, 12:44 146
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Речь идет о выделении средств в размере 140 млн грн
Речь идет о выделении средств в размере 140 млн грн
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Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики поддержала проект решения о выделении 140 млн грн на закупку вакцин от коронавируса, о которой договаривается мэр Виталий Кличко.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает сайт Киевсовета.

В сообщении говорится, что на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты поддержали внесение изменений в городской целевой программы "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы.

Согласно изменениям, город планирует выделить 140 миллионов гривен на закупку вакцин от COVID-19 в 2021 году. Речь идет о возможности приобретения препарата для прививки около 500 тысяч киевлян.

"Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты", - отметила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Профильная комиссия Киевсовета единогласно поддержала соответствующее предложение. Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, ранее Кличко заявил, что Киев закупит один миллион доз COVID-вакцин.

коронавирус Украина вакцина Киев Киевсовет
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