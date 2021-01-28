В Украине госпитализировали почти две тысячи больных с диагнозом COVID-19
Больше всего новых случаев выявили во Львовской области и в Киеве
Больше всего новых случаев выявили во Львовской области и в Киеве
В Украине за 28 января заразились коронавирусом 5 529 человек, зафиксировано 149 летальных случаев, госпитализировали 1 941 больного, 11 946 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
5529 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 28 января. Среди заболевших за минувшие сутки - 248 детей и 236 медработников", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в городе Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 206 412 человек;
- выздоровели - 992 031 человек;
- летальных исходов - 22 351;
- проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.
Напомним, сутками ранее в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 776 человек.
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