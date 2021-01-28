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В Украине госпитализировали почти две тысячи больных с диагнозом COVID-19
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28 января 2021, 08:40 201

В Украине госпитализировали почти две тысячи больных с диагнозом COVID-19

28 января 2021, 08:40 201
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 28 января заразились коронавирусом 5 529 человек, зафиксировано 149 летальных случаев, госпитализировали 1 941 больного, 11 946 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5529 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 28 января. Среди заболевших за минувшие сутки - 248 детей и 236 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в городе Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 206 412 человек;
  • выздоровели - 992 031 человек;
  • летальных исходов - 22 351;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.

Напомним, сутками ранее в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 776 человек.

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