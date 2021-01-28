В Украине госпитализировали почти две тысячи больных с диагнозом COVID-19

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области и в Киеве

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области и в Киеве

Фото: из открытых источников

В Украине за 28 января заразились коронавирусом 5 529 человек, зафиксировано 149 летальных случаев, госпитализировали 1 941 больного, 11 946 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 5529 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 28 января. Среди заболевших за минувшие сутки - 248 детей и 236 медработников", - сообщил министр. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в городе Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 206 412 человек;

выздоровели - 992 031 человек;

летальных исходов - 22 351;

проведено ПЦР-тестов - 6 184 320. Напомним, сутками ранее в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 776 человек.

.