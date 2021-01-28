Зеленский обсудил с Ермаком и Кулебой празднование Дня Независимости в 2021 году: что решили

В мероприятии также принял участие заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква

В мероприятии также принял участие заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква

Офис президента

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Участники решили, что президент должен с помощью писем пригласить международных партнеров и друзей посетить празднование.

"Для Украины День Независимости — большой праздник. Но мы уже давно является равноправным игроком на международной арене. Празднование этой важной даты — 30-летия независимости — вместе с нашими друзьями и партнерами будет способствовать укреплению наших позиций. В 30 лет мы еще такие молодые, у нас столько впереди, но мы уже имеем бесценный опыт, который может укреплять наши отношения и помогать другим", — отметил глава государства.

Президент также отметил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения Крыма, поэтому саммит "Крымской платформы" запланировано провести накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года.

"Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не из-за нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. "Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что в следующем году на День Независимости состоится военный парад.