В Раде говорят, что голосование за Витренко может состояться уже завтра
Представление от фракции "Слуга народа" по его кандидатуре уже официально оформили и передали в ВР
Представление от фракции "Слуга народа" по его кандидатуре уже официально оформили и передали в ВР
Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 28 января.
Как пишет RegioNews, об этом сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Представления от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра", — отметила Кравчук.
Ранее сообщалось, что "слуги" уже собрали более 200 подписей за назначение Витренко министром энергетики.
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