В Раде говорят, что голосование за Витренко может состояться уже завтра

Представление от фракции "Слуга народа" по его кандидатуре уже официально оформили и передали в ВР

Представление от фракции "Слуга народа" по его кандидатуре уже официально оформили и передали в ВР

Facebook

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 28 января.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. "Представления от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра", — отметила Кравчук. Ранее сообщалось, что "слуги" уже собрали более 200 подписей за назначение Витренко министром энергетики.

.