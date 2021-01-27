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27 января 2021, 18:35 4

В Раде говорят, что голосование за Витренко может состояться уже завтра

27 января 2021, 18:35 4
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Представление от фракции "Слуга народа" по его кандидатуре уже официально оформили и передали в ВР
Представление от фракции "Слуга народа" по его кандидатуре уже официально оформили и передали в ВР
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Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 28 января.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Представления от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра", — отметила Кравчук.

Ранее сообщалось, что "слуги" уже собрали более 200 подписей за назначение Витренко министром энергетики.

Кабмин Украина министр голосование Министерство
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