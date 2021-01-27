"Слуги" уже собрали более 200 подписей за назначение Витренко министром энергетики

Представление уже внесли в Кабмин

Представление уже внесли в Кабмин

Фото: из открытых источников

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что для назначения Юрия Витренко на должность министра энергетики партия собрала 210 подписей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

На момент внесения кандидатуры Витренко на имя премьера Дениса Шмыгаля было собрано 196. Сейчас уже есть поддержка 210 "слуг". Ситуация сейчас значительно лучше, чем была", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что Витренко провел серьезную работу за этот месяц. "Показал себя как профессиональный менеджер и управленец, которому небезразличны люди".

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги народа" будут поддерживать назначение Витренко.