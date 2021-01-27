В Раде выразили недоверие "слуге" и главе аграрного комитета Сольскому: в чем причина

Именно Сольский 26 января не голосовал за закон о референдуме, инициатором которого является президент Владимир Зеленский

Именно Сольский 26 января не голосовал за закон о референдуме, инициатором которого является президент Владимир Зеленский

Фото из открытых источников

Аграрный комитет Верховной рады просит отстранить от должности председателя народного депутата Николая Сольского. Такое решение комитет принял на сегодняшнем заседании.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал член комитета, нардеп Вадим Ивченко.

За выражение недоверия председателю комитета проголосовали 13 членов из 25. Решение будет направлено председателю Верховной рады Дмитрию Разумкова, который должен поставить вопрос на голосование. Если 226 нардепов поддержат соответствующее постановление, будет назначен новый председатель комитета.

Народные депутаты мотивировали свое решение тем, что работа комитета должна быть более эффективной.

Все депутаты от фракции "Слуга народа" проголосовали "за". Также поддержали отстранение несколько других парламентариев, в том числе из фракции "Батькивщина".

Напомним, ранее в Раде заявляли о недоверии министру обороны Тарану.