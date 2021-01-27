Кабмин ввел санкции против 13 российских авиакомпаний

Санкции касаются компаний, которые осуществляющих полеты в оккупированный Крым

Санкции касаются компаний, которые осуществляющих полеты в оккупированный Крым

Фото: из открытых источников

Кабинет министров согласовал санкции против 13 российских авиакомпаний с полным запретом на три года полетов, перевозок и транзита ресурсов территорией Украины.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает RegioNews.

Отмечается, что Украина ввела санкции против российских авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

Компании против которых ввели санкции: АО "Вологодское авиационное предприятие"(п.Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

Санкции против этих юридических лиц будут введены на три года.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов. Позже Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него.

18 января Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций. 5 декабря 2020 года сообщалось, что у Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского.