Кабмін ввів санкції проти 13 російських авіакомпаній

Санкції стосуються компаній, які здійснюють польоти в окупований Крим

Санкції стосуються компаній, які здійснюють польоти в окупований Крим

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів узгодив санкції проти 13 російських авіакомпаній з повною забороною на три роки польотів, перевезень і транзиту ресурсів територією України.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає RegioNews.

Наголошується, що Україна ввела санкції проти російських авіаперевізників через здійснення польотів в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

Компанії проти яких запровадили санкції: АТ "Вологодське авіаційне підприємство" (с. Дорожне), АТ "Красавіа" (Красноярськ), АТ "Коміавіатранс" (Сиктивкар), АТ "Авіакомпанія Азимут" (Ростов-на-Дону), АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ), ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбище, Татарстан), ТОВ "Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Татарстан), ТОВ "Аеролімузин" (с. Дубровки), ФДБУ "Державна авіакомпанія "223 льотний загін" Міноборони РФ (Щолково), ТОВ "Авіакомпанія "Перемога" (Москва), ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс"(Химки), ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (Москва), а також ТОВ "Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).

Санкції проти цих юридичних осіб будуть введені на три роки.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів. Згодом Дубінський відреагував на відмову фракції зібратися через санкції проти нього.

18 січня Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу” через санкції. 5 грудня 2020 року повідомлялося, що у Венедіктової відкрили справу про можливу держзраду нардепа Дубінського.