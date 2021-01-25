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25 января 2021, 18:27 75

Во Львове до сих пор не утвердили состав нового исполкома - секретарь горсовета

25 января 2021, 18:27 75
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В городском совете до сих пор действует исполком, утвержденный депутатами прошлой каденции
В городском совете до сих пор действует исполком, утвержденный депутатами прошлой каденции
Фото: из открытых источников
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Львов остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор после избрания нового городского совета не утвердили состав его исполнительного комитета.

Об этом сообщает телеканал "Эспрессо" со ссылкой на секретаря Львовского городского совета Маркияна Лопачака, передает RegioNews.

По его словам, мэр Львова Андрей Садовый обещал подать новый состав исполкома до 25 января, а утвердить его депутаты смогут уже на следующем пленарном заседании 4 февраля

Исполком, который до сих пор работает, был утвержден депутатами прошлой каденции. И он, при нормальных условиях, должен действовать в период их полномочий. В других городах Украины, логично, одним из первых решений было утверждение новой структуры совета и нового состава исполкома. У нас этого еще не сделано", - рассказал Лопачак.

Он добавил, что новая каденция горсовета началась почти три месяца назад, и с тех пор утвердили новый регламент, в котором четко написано, каким должен быть количественный и качественный состав исполкома.

Напомним, депутаты Львовского городского совета назначили зарплату Садовому.

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