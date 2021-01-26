Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за подкуп избирателей - прокуратура

Кандидата и посредника разоблачили во время передачи части денежных средств

Кандидата и посредника разоблачили во время передачи части денежных средств

Фото: Нацполиция

Киевская городская прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительное заключение против кандидата в депутаты Киевского городского совета и члена его штаба, которых в октябре 2020 года во время местных выборов уличили в организации "сетки" подкупа избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, указанные лица предлагали гражданам вознаграждение в сумме 1000 гривен за один отданный голос за определенного кандидата. Согласно договоренностям, 500 грн избиратель должен был получить до голосования и столько же после подтверждения об отданом голосе", - рассказали в прокуратуре.

Кандидата в депутаты и посредника, которым оказался один из членов его штаба, разоблачили во время передачи части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу. За совершенное обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет об одном из кандидатов от партии "Единство Александра Омельченко", в офисе которой в связи с попытками подкупа избирателей в октябре 2020 года прошли обыски.

Напомним, Нацполиция выдвинула подозрения 25 лицам за нарушения во время выборов, наиболее распространенным нарушением был подкуп избирателей.