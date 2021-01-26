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26 января 2021, 17:21 7

Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за подкуп избирателей - прокуратура

26 января 2021, 17:21 7
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Кандидата и посредника разоблачили во время передачи части денежных средств
Кандидата и посредника разоблачили во время передачи части денежных средств
Фото: Нацполиция
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Киевская городская прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительное заключение против кандидата в депутаты Киевского городского совета и члена его штаба, которых в октябре 2020 года во время местных выборов уличили в организации "сетки" подкупа избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, указанные лица предлагали гражданам вознаграждение в сумме 1000 гривен за один отданный голос за определенного кандидата. Согласно договоренностям, 500 грн избиратель должен был получить до голосования и столько же после подтверждения об отданом голосе", - рассказали в прокуратуре.

Кандидата в депутаты и посредника, которым оказался один из членов его штаба, разоблачили во время передачи части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу. За совершенное обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет об одном из кандидатов от партии "Единство Александра Омельченко", в офисе которой в связи с попытками подкупа избирателей в октябре 2020 года прошли обыски.

Напомним, Нацполиция выдвинула подозрения 25 лицам за нарушения во время выборов, наиболее распространенным нарушением был подкуп избирателей.

суд Киев прокуратура Киевсовет Местные выборы Кандидат подкуп избирателей
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