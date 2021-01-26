Мэром Конотопа стал представитель "Свободы", - ЦИК

За него проголосовало 40,3% избирателей

За него проголосовало 40,3% избирателей

Фото из открытых источников

Об этом сообщила ЦИК на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По информации, которую мы получили от ТИК, 40,3% избирателей (это 7 474 голоса) проголосовали за Артема Семенихина, — говорится в сообщении.

м. Конотоп, результати повторних виборів міського голови За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема. Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Tuesday, January 26, 2021

Напомним, 24 января в 13 областях Украины прошли повторные местные выборы. В частности повторно избирали мэра Конотопа Сумской области.

Ранее, 24 декабря 2020 г. Артем Семенихин зарегистрировался кандидатом на должность мэра Конотопа. Он – предыдущий городской голова, который продолжил выполнять эти обязанности после смерти новоизбранного мэра Лугового.

16 ноября 2020-го новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса. Александр Луговой находился в больнице и считал, что выздоравливает.