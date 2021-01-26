09:02  26 січня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків
12:49  26 січня
Арахамія пригрозив "слугам" виключенням, якщо не підтримають закон про референдум
12:44  26 січня
У Мінветеранів хочуть створити посаду омбудсмена з прав учасників війни на Донбасі
UA | RU
UA | RU
26 січня 2021, 15:11 25

Мером Конотопа став представник "Свободи", - ЦВК

26 січня 2021, 15:11 25
Читайте также на русском языке
За нього проголосували 40,3% виборців
За нього проголосували 40,3% виборців
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На повторних виборах мера Конотопа Сумської області переміг представник партії "Свобода" Артем Семеніхін.

Про це повідомила ЦВК на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема, — йдеться в повідомленні.

м. Конотоп, результати повторних виборів міського голови За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема.

Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Tuesday, January 26, 2021

Нагадаємо, 24 січня у 13 областях України відбулися повторні місцеві вибори. Зокрема повторно обирали мера Конотопа Сумської області.

Раніше, 24 грудня 2020 р. Артем Семеніхін зареєструвався кандидатом на посаду мера Конотопа. Він – попередній міський голова, який продовжив виконувати ці обов’язки після смерті новообраного мера Лугового.

16 листопада 2020-го новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу. Олександр Луговий перебував у лікарні і вважав, що одужує.

вибори мер ЦВК Конотоп ВО Свобода
Переміг Сапожко: ЦВК оголосила офіційні результати виборів мера Броварів
25 січня 2021, 16:16
Стало відомо, коли Рада визначиться з датою проведення виборів мера Харкова
25 січня 2021, 12:57
Людмила Ткаченко перемогла на виборах мера Новгород-Сіверського - ТВК
22 січня 2021, 13:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Олександр Костенко
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Всі блоги »