Мером Конотопа став представник "Свободи", - ЦВК
На повторних виборах мера Конотопа Сумської області переміг представник партії "Свобода" Артем Семеніхін.
Про це повідомила ЦВК на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема, — йдеться в повідомленні.
м. Конотоп, результати повторних виборів міського голови За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема.Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Tuesday, January 26, 2021
Нагадаємо, 24 січня у 13 областях України відбулися повторні місцеві вибори. Зокрема повторно обирали мера Конотопа Сумської області.
Раніше, 24 грудня 2020 р. Артем Семеніхін зареєструвався кандидатом на посаду мера Конотопа. Він – попередній міський голова, який продовжив виконувати ці обов’язки після смерті новообраного мера Лугового.
16 листопада 2020-го новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу. Олександр Луговий перебував у лікарні і вважав, що одужує.