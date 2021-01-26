Мером Конотопа став представник "Свободи", - ЦВК

За нього проголосували 40,3% виборців

За нього проголосували 40,3% виборців

Фото з відкритих джерел

Про це повідомила ЦВК на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема, — йдеться в повідомленні.

м. Конотоп, результати повторних виборів міського голови За інформацією, яку ми отримали від ТВК, 40,3% виборців (це 7 474 голоси) проголосували за Семеніхіна Артема. Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Tuesday, January 26, 2021

Нагадаємо, 24 січня у 13 областях України відбулися повторні місцеві вибори. Зокрема повторно обирали мера Конотопа Сумської області.

Раніше, 24 грудня 2020 р. Артем Семеніхін зареєструвався кандидатом на посаду мера Конотопа. Він – попередній міський голова, який продовжив виконувати ці обов’язки після смерті новообраного мера Лугового.

16 листопада 2020-го новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу. Олександр Луговий перебував у лікарні і вважав, що одужує.