Стало известно, когда Рада определится с датой проведения выборов мэра Харькова
Этот вопрос должен рассмотреть Комитет ВР по организации госвласти и местного самоуправления
Этот вопрос должен рассмотреть Комитет ВР по организации госвласти и местного самоуправления
Комитет Верховной Рады определится с датой новых выборов мэра Харькова 27 января.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.
"По результатам моего обращения вопрос проведения выборов мера Харькова будет рассмотрен Комитетом ВР по организации госвласти и местного самоуправления 27 января", — написал он.
Напомним, ранее Добкин намекнул, что будет баллотироваться в мэры Харькова.
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