16:16  25 января
Победил Сапожко: ЦИК объявила официальные результаты выборов мэра Броваров
16:05  25 января
В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка
08:11  25 января
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 12:57 191

Стало известно, когда Рада определится с датой проведения выборов мэра Харькова

25 января 2021, 12:57 191
Читайте також українською мовою
Этот вопрос должен рассмотреть Комитет ВР по организации госвласти и местного самоуправления
Этот вопрос должен рассмотреть Комитет ВР по организации госвласти и местного самоуправления
Facebook
Читайте також
українською мовою

Комитет Верховной Рады определится с датой новых выборов мэра Харькова 27 января.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

"По результатам моего обращения вопрос проведения выборов мера Харькова будет рассмотрен Комитетом ВР по организации госвласти и местного самоуправления 27 января", — написал он.

Напомним, ранее Добкин намекнул, что будет баллотироваться в мэры Харькова.

Украина мэр выборы Верховная Рада Харьков
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Александр Костенко
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Все блоги »