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25 января 2021, 14:25 1442

Тарифные протесты: под Офисом Зеленского требуют снижения цен на коммуналку

25 января 2021, 14:25 1442
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Фото: censor.net
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В Киеве под зданием Офиса президента Владимира Зеленского проходит акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Митинг проходит возле входа к новогодним локациям под Офисом президента. Протестующие требуют от Зеленского снизить цену на газ до 3 грн за кубометр, а за электроэнергию - до 1 грн за киловатт-час.

Люди говорят, что такие тарифы экономически обоснованные. Тариф премьера Шмыгаля в 6,99 грн за газ они считают подачкой и будут требовать его отставки", - говорится в сообщении.

Они также требуют национализировать Облгазы и энергетические сети, чтобы ими распоряжался "народ Украины, а не олигархи".

Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки 10

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Митингующие анонсировали вручение президенту в его день рождения подарка в виде платежки за коммуналку. За соблюдением порядка следят работники правоохранительных органов.

Напомним, "Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО).

В столице полиция усилила дежурство из-за протестов в правительственном квартале.

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