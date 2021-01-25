Тарифные протесты: под Офисом Зеленского требуют снижения цен на коммуналку

Протестующие планируют осуществить автопробег к государственной дачи президента

Протестующие планируют осуществить автопробег к государственной дачи президента

Фото: censor.net

В Киеве под зданием Офиса президента Владимира Зеленского проходит акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Митинг проходит возле входа к новогодним локациям под Офисом президента. Протестующие требуют от Зеленского снизить цену на газ до 3 грн за кубометр, а за электроэнергию - до 1 грн за киловатт-час.

Люди говорят, что такие тарифы экономически обоснованные. Тариф премьера Шмыгаля в 6,99 грн за газ они считают подачкой и будут требовать его отставки", - говорится в сообщении.

Они также требуют национализировать Облгазы и энергетические сети, чтобы ими распоряжался "народ Украины, а не олигархи".

Митингующие анонсировали вручение президенту в его день рождения подарка в виде платежки за коммуналку. За соблюдением порядка следят работники правоохранительных органов.

Напомним, "Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО).