В Каменце-Подольском мэр вместо "свободовки" будет предлагать на секретаря горсовета "слугу народа"
Городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко будет выдвигать на должность секретаря совета депутата от политической партии «Слуга народа» Аракел Межлумьяна.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Каменец-Подольского городского совета.
Поситко собирается предлагать на секретаря совета действующего заместителя председателя Каменец-Подольской РГА.
Соответствующий проект решения "висит” на сайте городского совета.
Сейчас господин Межлумьян работает заместителем головы Каменец-Подольской районной государственной администрации.
Как сообщалось ранее, 9 декабря 2020 года четыре фракции устроили демарш в день выборов секретаря Каменец-Подольского горсовета: мэр-"свободовец", мол, "не согласовал кандидатуру с партиями меньшинства".
16 декабря городской голова Каменца-Подольского отозвал своего кандидата на должность секретаря горсовета. Заявление об отзыве подал во время второй сессии горсовета.
18 января уже этого года в Каменце-Подольском группа депутатов попыталась самостоятельно назначить секретаря горсовета. Для этого пытались провести внеочередную сессию.