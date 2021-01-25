В Каменце-Подольском мэр вместо "свободовки" будет предлагать на секретаря горсовета "слугу народа"

Горсовет до сих пор не проголосовал ни за секретаря, ни за заместителей, которых предлагал мэр

Горсовет до сих пор не проголосовал ни за секретаря, ни за заместителей, которых предлагал мэр

Фото из открытых источников

Городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко будет выдвигать на должность секретаря совета депутата от политической партии «Слуга народа» Аракел Межлумьяна.

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