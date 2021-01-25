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25 января 2021, 18:14 9

В Каменце-Подольском мэр вместо "свободовки" будет предлагать на секретаря горсовета "слугу народа"

25 января 2021, 18:14 9
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Горсовет до сих пор не проголосовал ни за секретаря, ни за заместителей, которых предлагал мэр
Горсовет до сих пор не проголосовал ни за секретаря, ни за заместителей, которых предлагал мэр
Фото из открытых источников
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Городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко будет выдвигать на должность секретаря совета депутата от политической партии «Слуга народа» Аракел Межлумьяна.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Каменец-Подольского городского совета.

Поситко собирается предлагать на секретаря совета действующего заместителя председателя Каменец-Подольской РГА.

Соответствующий проект решения "висит” на сайте городского совета.

Сейчас господин Межлумьян работает заместителем головы Каменец-Подольской районной государственной администрации.

Как сообщалось ранее, 9 декабря 2020 года четыре фракции устроили демарш в день выборов секретаря Каменец-Подольского горсовета: мэр-"свободовец", мол, "не согласовал кандидатуру с партиями меньшинства".

16 декабря городской голова Каменца-Подольского отозвал своего кандидата на должность секретаря горсовета. Заявление об отзыве подал во время второй сессии горсовета.

18 января уже этого года в Каменце-Подольском группа депутатов попыталась самостоятельно назначить секретаря горсовета. Для этого пытались провести внеочередную сессию.

мэр Хмельницкая область горсовет секретарь депутаты Каменец-Подольский
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