В Конотопе на выборах мэра побеждает "свободовец” Семенихин - "Честно"

Явка в день голосования составила 30,8%

Явка в день голосования составила 30,8%

Фото: из открытых источников

В Конотопе, что в Сумской области, все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы в территориальную избирательную комиссию. По их подсчетам, побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на движение "Честно".

Отмечается, что после победы Артема Семенихина у "Свободы" в целом по Украине 19 городских глав, и эта партия занимает девятое место по числу избранных мэров.

Известно, что Семенихина уже избирали мэром Конотопа в 2015 году. Однако, тогда он не имел поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов.

В августе 2018 года депутаты горсовета проголосовали за досрочную отставку Семенихина. 5 июля 2019 года Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Он вернулся к выполнению обязанностей.

Напомним, в воскресенье, 24 января, в Конотопе проходили повторные местные выборы - избирали городского главу. Повторные выборы были назначены из-за того, что избранный ранее на эту должность мэр Александр Луговой умер от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что 24 января в 13 областях Украины проходили повторные местные выборы мэра, депутатов городских, поселковых и сельских советов.