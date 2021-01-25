09:10  25 января
В Украине впервые за четыре месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже трех тысяч
09:29  25 января
Повторные выборы в Конотопе: явка составила почти 31% – "Честно"
08:11  25 января
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 10:39 93

В Конотопе на выборах мэра побеждает "свободовец” Семенихин - "Честно"

25 января 2021, 10:39 93
Читайте також українською мовою
Явка в день голосования составила 30,8%
Явка в день голосования составила 30,8%
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Конотопе, что в Сумской области, все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали свои документы в территориальную избирательную комиссию. По их подсчетам, побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на движение "Честно".

Отмечается, что после победы Артема Семенихина у "Свободы" в целом по Украине 19 городских глав, и эта партия занимает девятое место по числу избранных мэров.

Известно, что Семенихина уже избирали мэром Конотопа в 2015 году. Однако, тогда он не имел поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов.

В августе 2018 года депутаты горсовета проголосовали за досрочную отставку Семенихина. 5 июля 2019 года Сумской окружной административный суд восстановил его в должности мэра. Он вернулся к выполнению обязанностей.

Напомним, в воскресенье, 24 января, в Конотопе проходили повторные местные выборы - избирали городского главу. Повторные выборы были назначены из-за того, что избранный ранее на эту должность мэр Александр Луговой умер от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что 24 января в 13 областях Украины проходили повторные местные выборы мэра, депутатов городских, поселковых и сельских советов.

выборы партия мэр избиратели город
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »