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16 декабря 2020, 13:37 245

Городской голова Каменца-Подольского отозвал своего кандидата на должность секретаря горсовета

16 декабря 2020, 13:37 245
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Заявление об отзыве подал во время сегодняшней второй сессии горсовета
Заявление об отзыве подал во время сегодняшней второй сессии горсовета
Фото vdalo.info
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Городской председатель Каменца-Подольского Михаил Поситко подал заявление об отзыве своего кандидата на должность секретаря горсовета Ирины Шелепницкой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на vdalo.info.

"Свободовец" Михаил Поситко, мэр Каменца-Подольского, который на должность секретаря горсовета выдвинул коллегу-"свободовку" Ирину Шелепницьку, сегодня отозвал ее кандидатуру. Об этом он заявил во время второй внеочередной сессии городского совета.

По информации Vdalo.info, в ВО "Свобода" не уверены, что им хватит голосов для голосования за эту кандидатуру.

Таким образом у Поситко появилось время, чтобы выбрать нового кандидата. Зато председатель фракции "ЕС" Василий Кобыльник настаивает, что согласно регламента секретаря надо утвердить на 2 сессии городского совета. Иначе – имеет право выдвинуть кандидатуру депутатский корпус.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера мэр Каменца-Подольского представил свою команду в горсовете, чтобы уже сегодня предложения этих кандидатур были вынесены на голосование сессии.

Хмельницкая область Каменец-Подольский сессия секретарь ВО Свобода
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