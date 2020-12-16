Городской голова Каменца-Подольского отозвал своего кандидата на должность секретаря горсовета

Заявление об отзыве подал во время сегодняшней второй сессии горсовета

Заявление об отзыве подал во время сегодняшней второй сессии горсовета

Фото vdalo.info

Городской председатель Каменца-Подольского Михаил Поситко подал заявление об отзыве своего кандидата на должность секретаря горсовета Ирины Шелепницкой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на vdalo.info.

"Свободовец" Михаил Поситко, мэр Каменца-Подольского, который на должность секретаря горсовета выдвинул коллегу-"свободовку" Ирину Шелепницьку, сегодня отозвал ее кандидатуру. Об этом он заявил во время второй внеочередной сессии городского совета.

По информации Vdalo.info, в ВО "Свобода" не уверены, что им хватит голосов для голосования за эту кандидатуру.

Таким образом у Поситко появилось время, чтобы выбрать нового кандидата. Зато председатель фракции "ЕС" Василий Кобыльник настаивает, что согласно регламента секретаря надо утвердить на 2 сессии городского совета. Иначе – имеет право выдвинуть кандидатуру депутатский корпус.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера мэр Каменца-Подольского представил свою команду в горсовете, чтобы уже сегодня предложения этих кандидатур были вынесены на голосование сессии.