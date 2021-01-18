В Каменце-Подольском группа депутатов попыталась самостоятельно назначить секретаря горсовета

Для этого пытались провести внеочередную сессию

Для этого пытались провести внеочередную сессию

Фото из открытых источников

Сегодня часть депутатов от группы «Мы каменчане» попыталась самостоятельно провести четвертую (внеочередную) сессию, на которой должны были рассмотреть только один вопрос – избрание секретаря городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vdalo.інфо.

Собраться в сессионном зале депутатам не удалось, поскольку он был закрыт. Тогда, вместе с представителями общественных объединений, они вошли в кабинет городского головы Михаила Поситко.

Достичь взаимопонимания не удалось, на место происшествия вызвали полицию. После этого депутаты из группы "Мы каменчане" и городской голова провели, по традиции, две параллельные пресс-конференции, на которых каждый выразил свою позицию.

Внеочередную сессию депутаты из групп "Мы каменчане" и "Слуга народа" пытались созвать еще 22 декабря, на что городской голова возразил, что еще не завершена третья сессия.

В результате 14 января появилось объявление о внеочередном созыве сессии городского совета на 18 января, которое подписали 15 депутатов.

Согласно Закону Украины "О местном самоуправлении в Украине" (статья 46), сессию созывает городской голова. В случае его немотивированного отказа или невозможности созвать сессию, это может сделать секретарь или 1/3 депутатов городского совета.

Во время пресс-конференции городской голова Михаил Поситко назвал попытку созвать сессию таким способом незаконной, поскольку для этого нет никаких оснований. Он подчеркнул, что предоставил мотивированный ответ депутатам на их предложение созвать внеочередную сессию в 14-дневный срок, как того требует Закон. Также городской голова отметил, что уже назначил очередную четвертую сессию на 9 февраля, где в том числе будет рассмотрен вопрос об избрании секретаря городского совета.

По мнению же главы фракции "ЕС" Василия Кобильника, ответ городского головы на предложение депутатов был немотивированным, поэтому депутаты вполне имели право провести сессию самостоятельно.

То, что сегодня депутаты не смогли попасть в сессионный зал, Кобильник назвал препятствованием работе депутатов. Также он отметил, что полицию вызвал Сергей Самсонюк, который претендует на должность секретаря городского совета, после того как работники городского совета отказались открыть сессионный зал по требованию депутатов.

Напомним, еще 16 декабря городской голова Каменца-Подольского отозвал своего кандидата на должность секретаря горсовета.

Тем временем 12 января депутаты Каменец-Подольского горсовета приняли "тарифное" обращение.