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25 січня 2021, 18:14 5

У Кам'янці-Подільському мер замість "свободівки" пропонуватиме на секретаря міськради "слугу народу"

25 січня 2021, 18:14 5
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Міськрада досі не проголосувала ні за секретаря, ні за заступників, яких пропонував мер
Міськрада досі не проголосувала ні за секретаря, ні за заступників, яких пропонував мер
Фото з відкритих джерел
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Міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко висуватиме на посаду секретаря ради депутата від політичної партії «Слуга народу» Аракела Межлум’яна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Кам’янець-Подільської міської ради.

Посітко пропонуватиме на секретаря ради діючого заступника голови Кам’янець-Подільської РДА.

Відповідний проєкт рішення "висить” на сайті міської ради.

Наразі пан Межлум’ян працює заступником голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації.

Як повідомлялося раніше, 9 грудня 2020 року чотири фракції влаштували демарш у день виборів секретаря Кам’янець-Подільської міськради: міський голова-"свободівець", мовляв, "не узгодив кандидатуру з партіями меншості".

16 грудня міський голова Кам’янця-Подільського відкликав свого кандидата на посаду секретаря міськради. Заяву про відкликання подав під час другої сесії міськради.

18 січня уже цього року в Кам’янці-Подільському група депутатів спробувала самостійно призначити секретаря міськради. Для цього намагалися провести позачергову сесію.

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