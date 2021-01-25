У Кам'янці-Подільському мер замість "свободівки" пропонуватиме на секретаря міськради "слугу народу"

Міськрада досі не проголосувала ні за секретаря, ні за заступників, яких пропонував мер

Міськрада досі не проголосувала ні за секретаря, ні за заступників, яких пропонував мер

Фото з відкритих джерел

Міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко висуватиме на посаду секретаря ради депутата від політичної партії «Слуга народу» Аракела Межлум’яна.

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