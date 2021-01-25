У Кам'янці-Подільському мер замість "свободівки" пропонуватиме на секретаря міськради "слугу народу"
Міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко висуватиме на посаду секретаря ради депутата від політичної партії «Слуга народу» Аракела Межлум’яна.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Кам’янець-Подільської міської ради.
Посітко пропонуватиме на секретаря ради діючого заступника голови Кам’янець-Подільської РДА.
Відповідний проєкт рішення "висить” на сайті міської ради.
Наразі пан Межлум’ян працює заступником голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації.
Як повідомлялося раніше, 9 грудня 2020 року чотири фракції влаштували демарш у день виборів секретаря Кам’янець-Подільської міськради: міський голова-"свободівець", мовляв, "не узгодив кандидатуру з партіями меншості".
16 грудня міський голова Кам’янця-Подільського відкликав свого кандидата на посаду секретаря міськради. Заяву про відкликання подав під час другої сесії міськради.
18 січня уже цього року в Кам’янці-Подільському група депутатів спробувала самостійно призначити секретаря міськради. Для цього намагалися провести позачергову сесію.