Выборы секретаря Каменец-Подольского горсовета: четыре фракции устроили демарш

Мэр-"свободовец", мол, "не согласовал кандидатуру с партиями меньшинства"

Мэр-"свободовец", мол, "не согласовал кандидатуру с партиями меньшинства"

Фото vlado.info

Четыре фракции Каменец-Подольского городского совета сегодня отказались голосовать за секретаря Каменец-Подольского городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Поділля.NEWS.

Заявление об отказе голосовать за предложенную мэром кандидатуру секретаря озвучил лидер фракции "Европейская солидарность" Василий Кобыльник.

Кобыльник пояснил, что городской председатель не согласовал кандидатуру с партиями меньшинства и поэтому Поситко должен нести ответственность за кадровые решения.

Единственная кандидатура на должность секретаря Каменец-Подольского горсовета – депутат от "Свободы" Ирина Шелепницкая. Свое первое кадровое решение новый городской голова заявил публично еще до принятия присяги.

Участие в голосовании не приняли фракции "Европейская солидарность", "За будущее", "Родной город" и "За конкретные дела". Общая численность данных фракций – 19 депутатов.

Зато проголосовали фракции ВО "Свобода" и "Слуга народа".

И все равно меньше чем за час Михаил Поситко объявил перерыв в заседании сессии, а в помещение горсовета вызвали полицию за грубое нарушение, допущенное счетной комиссией.

Как пояснил правоохранителям лидер фракции ВО "Свобода" Владимир Кондрук, не все депутаты успели проголосовать за нового секретаря городского совета, поскольку комиссия преждевременно прекратила процесс голосования и начала считать голоса.

Ориентировочно городские депутаты Каменца должны продолжить свою работу в 16.00.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера секретарем Хмельницкого горсовета избрали Виталия Диденко.