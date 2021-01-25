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25 января 2021, 11:12 677

На Киевщине поймали организатора наркогруппировки: хотел сбыть 150 кг психотропов

25 января 2021, 11:12 677
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Стоимость изъятого "товара" составляет почти 5 миллионов гривен
Стоимость изъятого "товара" составляет почти 5 миллионов гривен
Фото: СБУ
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В Киевской области правоохранители задержали одного из организаторов наркогруппировки, которое пыталось наладить оптовое изготовление и продажу психотропов в столичном регионе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

К организации наркобизнеса причастны четверо жителей из разных областей страны. Фигуранты обустроили в арендованном производственном помещении вблизи столицы высокотехнологичную нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества", - говорится в сообщении.

Злоумышленники планировали изготовить первую партию психотропов в объеме 150 килограммов. Товар они планировали сбывать через разветвленную сеть дилеров на территории региона.

Во время обысков по месту нахождения подпольного производства правоохранители изъяли почти 800 кг прекурсоров, 20 кг уже готовой "продукции" и высокотехнологичное оборудование для изготовления запрещенных веществ. Ориентировочная стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет почти 5 миллионов гривен.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 19 января на Киевщине полиция разоблачила нарколабораторию: изъяли товара на 10 млн. За сбыт товара преступники получали до 50 миллионов гривен прибыли ежемесячно.

СБУ наркотики преступление уголовное дело тюрьма
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