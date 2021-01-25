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25 января 2021, 14:16 613

СБУ поймала организаторов преступных группировок, вымогавших деньги у предпринимателей

25 января 2021, 14:16 613
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Они требовали от предпринимателя $100 тысяч мнимого долга с угрозой применения насилия
Они требовали от предпринимателя $100 тысяч мнимого долга с угрозой применения насилия
Фото: СБУ
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Во время спецопераций Служба безопасности Украины блокировала деятельность двух организованных преступных группировок. Было разоблачено четырех организаторов и активных участников банды, которая занималась вымогательством денег у жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, злоумышленники "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур. В случае неуплаты "дани", участники группировки применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой членам их семьи.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от предпринимателя из Закарпатья $100 тысяч. В Ужгороде задержали трех фигурантов во время получения очередной суммы денег от потерпевшего.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины следователи органов безопасности сообщили о подозрении двум организаторам группы.

Также в Мукачево оперативники задержали лидера группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан за телефонные угрозы.

"Анонимы" требовали у людей возврат несуществующих долгов. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим физической расправой", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Хмельнитчине СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых на миллионы гривен.

взятка СБУ уголовное дело коррупция предприниматели
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