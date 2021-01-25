СБУ поймала организаторов преступных группировок, вымогавших деньги у предпринимателей
Во время спецопераций Служба безопасности Украины блокировала деятельность двух организованных преступных группировок. Было разоблачено четырех организаторов и активных участников банды, которая занималась вымогательством денег у жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, злоумышленники "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур. В случае неуплаты "дани", участники группировки применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой членам их семьи.
Правоохранители задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от предпринимателя из Закарпатья $100 тысяч. В Ужгороде задержали трех фигурантов во время получения очередной суммы денег от потерпевшего.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины следователи органов безопасности сообщили о подозрении двум организаторам группы.
Также в Мукачево оперативники задержали лидера группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан за телефонные угрозы.
"Анонимы" требовали у людей возврат несуществующих долгов. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим физической расправой", - говорится в сообщении.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Хмельнитчине СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых на миллионы гривен.