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25 января 2021, 10:33 13

В столице полиция усилила дежурство из-за протестов в правительственном квартале

25 января 2021, 10:33 13
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В полиции призвали организаторов протестов соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок
В полиции призвали организаторов протестов соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок
Фото из открытых источников
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В Киеве в понедельник, 25 января, запланированы акции протеста в центре столицы, в том числе и в правительственном квартале. Полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В связи с проведением акций возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сообщили в полиции.

В полиции призвали организаторов протестов соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок.

Напомним, 21 января житомиряне требовали отставки Кабмина и снижение тарифов.

Украина митинг полиция правоохранители правительство
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