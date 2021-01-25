В столице полиция усилила дежурство из-за протестов в правительственном квартале

В полиции призвали организаторов протестов соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок

В полиции призвали организаторов протестов соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок

Фото из открытых источников

В Киеве в понедельник, 25 января, запланированы акции протеста в центре столицы, в том числе и в правительственном квартале. Полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В связи с проведением акций возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сообщили в полиции.

В полиции призвали организаторов протестов соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок.

Напомним, 21 января житомиряне требовали отставки Кабмина и снижение тарифов.