16:16  25 января
Победил Сапожко: ЦИК объявила официальные результаты выборов мэра Броваров
16:05  25 января
В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка
08:11  25 января
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 13:48 28

Во Львове люди вышли на тарифные протесты

25 января 2021, 13:48 28
Читайте також українською мовою
Жители города собрались под стенами областной государственной администрации
Жители города собрались под стенами областной государственной администрации
Фото: 4studio.com.ua
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 25 января, во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Люди собрались под стенами областной государственной администрации.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает местное издание "Четвертая студия".

Отмечается, что на протесты вышли около 20-30 человек. Они требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

Известно, что с 1 января в стране выросли тарифы на тепло и электроэнергию. После этого Украину всколыхнули протесты, на которых люди требовали снизить цены на тарифы.

Напомним, сегодня люди по всей Украине протестуют против повышения цен.

Украина митинг Львов протест протесты
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Александр Костенко
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Все блоги »