Во Львове люди вышли на тарифные протесты

Жители города собрались под стенами областной государственной администрации

Жители города собрались под стенами областной государственной администрации

Фото: 4studio.com.ua

Сегодня, 25 января, во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Люди собрались под стенами областной государственной администрации.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает местное издание "Четвертая студия".

Отмечается, что на протесты вышли около 20-30 человек. Они требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

Известно, что с 1 января в стране выросли тарифы на тепло и электроэнергию. После этого Украину всколыхнули протесты, на которых люди требовали снизить цены на тарифы.

Напомним, сегодня люди по всей Украине протестуют против повышения цен.