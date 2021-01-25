"Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО)
Жители нескольких городов Украины в понедельник, 25 января, вышли на улицы с протестами: требуют снизить тарифы.
Как передает RegioNews, об этом пишет PavlovskyNews.
Протестующие перекрывают трассы и дороги в городах, с требованием снизить тарифы. Своими действиями они хотят привлечь внимание к проблеме непосильных тарифов.
Так, сегодня на улицы городов вышли жители Киева, Полтавы, Житомира, Херсона и Харьковщины.
Вчера протесты происходили в Мариуполе, Днепре и Виннице.
Напомним, 25 января в Черновцах под зданием областной государственной администрации проходит митинг с требованием снизить тарифы на газ, электроэнергию и водоснабжение.
Также RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.
14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".
15 января на площади перед Полтавской ОГА снова собрался "тарифный майдан" несмотря на то, что вчера Полтавский областной совет обратился к властям с требованием снизить тарифы.