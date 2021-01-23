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Восемь раз оккупанты нарушали режим "тишины" на Донбассе от начала суток
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23 января 2021, 18:05 230

Восемь раз оккупанты нарушали режим "тишины" на Донбассе от начала суток

23 января 2021, 18:05 230
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Стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
Стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
Фото из открытых источников
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За текущие сутки, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сегодня боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактических группировок "Север" (недалеко от Южного) и "Восток" (вблизи Гнутова, Водяного, Авдеевки и Опытного).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Южного, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Гнутово враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов – ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опытного – из ручного противотанкового гранатомета, - сообщают в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 36 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами.

Как сообщалось, утром на Донбассе от начала суток наблюдалась "тишина". За минувшие сутки режим прекращения огня нарушали шесть раз.

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