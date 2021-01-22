На Днепропетровщине разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготавливали наркотиков на 8 млн грн

"Филиал" преступной группировки "Двадцатовские" действовала в Кривом Роге

"Филиал" преступной группировки "Двадцатовские" действовала в Кривом Роге

Фото СБУ

Служба безопасности Украины прекратила на Днепропетровщине деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении, контрабанде и сбыте наркотиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По оперативной информации, нарколаборатория действовала как минимум в течение года, и ежемесячно производила свыше 10 килограммов метамфетамина стоимостью по ценам черного рынка свыше 8 миллионов гривен.

В конце января текущего года на завершающем этапе спецоперации в Днепропетровской и Львовской областях правоохранители провели 20 обысков по адресам проживания активных участников группировки, а также по местам изготовления и хранения наркотиков. Изъято почти 3 кг психотропов, 4,4 кг псевдоэфедрина. Также обнаружено две единицы короткоствольного огнестрельного оружия, лабораторное оборудование и принадлежности для изготовления метафетамина, наличные на сумму свыше 200 тысяч гривен и более 9 тысяч долларов США, два устройства негласного получения информации, черную бухгалтерию, мобильные телефоны, банковские карточки, пакеты с расфасованными наркотиками и другие доказательства преступной деятельности.

Перед тем, в ходе проведения многоэтапной спецоперации оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники принадлежат к одной из ветвей так называемой преступной группировки "Двадцатовские". "Филиал" действует на территории Кривого Рога, где злоумышленники организовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамин. Для обеспечения непрерывной деятельности нарколаборатории главари группировки наладили канал контрабандных поставок прекурсора псевдоэфедрин из одной из сопредельных стран.

В Украину прекурсор злоумышленники переправляли, скрывая его в продуктах питания. Затем часть изготовленного метамфетамина сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей, а также контрабандой перемещали за границу для дальнейшего сбыта на европейском рынке, - сообщили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 305 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ разоблачили каналы контрабандного перемещения наркотиков и прекурсоров через территорию Украины, задокументировали неоднократные факты сбыта наркотиков участниками группировки.

В настоящее время четырем лицам сообщено о подозрении за сбыт наркотиков и прекурсоров. В отношении других участников группировки процессуальное решение будет принято после завершения экспертиз изъятых предметов и веществ. Лидеры ОПГ задержаны.

Операция по разоблачению группировки проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно со следственным отделом Управления СБ Украины во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщалось, 19 января на Киевщине полиция разоблачила нарколабораторию: изъяли товара на 10 млн. За сбыт товара преступники получали до 50 миллионов гривен прибыли ежемесячно.