Українських моряків незаконно переправляли до анексованого Криму

Схему заблокували правоохоронці, для цього довелося судна зловмисників брати штурмом

Схему заблокували правоохоронці, для цього довелося судна зловмисників брати штурмом

Фото СБУ

Правоохоронці блокували схему незаконного переправлення моряків через державний кордон на роботу в портах тимчасово анексованого Криму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Сили Морської охорони долучилися до здійснення слідчих заходів з припинення незаконного переправлення людей через державний кордон. У прилеглій зоні та в територіальному морі, виявляючи судна-фігуранти провадження, Морська охорона відстежувала їх маршрути і діяльність. Кілька суден зайшли до порту Чорноморськ.

За інформацією СБУ, організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. Таким чином, моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Катери Морської охорони із групою силової підтримки доставили слідчих СБУ на судна та відсікли суднам можливість втечі з порту.

Під час слідчих дій вилучено суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів, - повідомляють в Держприкордонслужбі.

Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово анексованому Криму.

Слідчі дії під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури тривають.

Як повідомлялося раніше, за минулий рік прикордонники затримали 59 найманців збройних формувань РФ. Семеро з них уже ув’язнені.