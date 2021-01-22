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22 січня 2021, 22:03 4

Українських моряків незаконно переправляли до анексованого Криму

22 січня 2021, 22:03 4
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Схему заблокували правоохоронці,  для цього довелося судна зловмисників брати штурмом
Фото СБУ
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Правоохоронці блокували схему незаконного переправлення моряків через державний кордон на роботу в портах тимчасово анексованого Криму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Сили Морської охорони долучилися до здійснення слідчих заходів з припинення незаконного переправлення людей через державний кордон. У прилеглій зоні та в територіальному морі, виявляючи судна-фігуранти провадження, Морська охорона відстежувала їх маршрути і діяльність. Кілька суден зайшли до порту Чорноморськ.

За інформацією СБУ, організувало оборудку керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній. Вони тривалий час наймали на свої судна українських моряків. Потім буксири компанії незаконно вирушали до тимчасово окупованого Криму і після виконання робіт поверталися в українські порти. Таким чином, моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Катери Морської охорони із групою силової підтримки доставили слідчих СБУ на судна та відсікли суднам можливість втечі з порту.

Під час слідчих дій вилучено суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів, - повідомляють в Держприкордонслужбі.

Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово анексованому Криму.

Слідчі дії під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури тривають.

Як повідомлялося раніше, за минулий рік прикордонники затримали 59 найманців збройних формувань РФ. Семеро з них уже ув’язнені.

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