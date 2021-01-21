В Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержали двух чиновников Минюста

Государственные исполнители требовали деньги у жительницы столицы

Государственные исполнители требовали деньги у жительницы столицы

Фото: СБУ

21 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух государственных исполнителей управления обеспечения принудительного исполнения решений Министерства юстиции в Киевской области.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба управления СБУ в Киеве и Киевской области, передает RegioNews.

За три тысячи долларов они "гарантировали" гражданке неналожение ареста на приобретенный земельный участок и частный дом по долговым обязательствам перед банком предыдущего владельца", - говорится в сообщении.

Обоих фигурантов задержали во время получения всей суммы взятки, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в главном офисе "Киевводоканала". В компании заявляют, что "открыты к сотрудничеству", но подробностей и причин обысков не разглашают.