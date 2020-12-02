В суд передали дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке

Фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование

Фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование

Рixabay

Прокуратура направила в суд резонансное дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции. В деле фигурируют пятеро подозреваемых.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, пишет RegioNews.

Отмечается, что фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование.

В частности, в январе 2020 года трое полицейских выбивали признание из двух человек, возили их в багажнике, били электрическим током, приковывали наручниками к батарее. Еще в одном эпизоде в мае 2020 года они нанесли потерпевшему 17 ударов руками и ногами, чтобы выбить признание.

Кроме того, в мае 2020 один из них в служебном кабинете пытал женщину, которую вызвал в участок как свидетеля. Он надевал на него противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал ее.

Также сообщается, что руководство отделения полиции в Кагарлыке знало о такой практике, но не реагировало на действия подчиненных.

Напомним, 16 ноября следователи закончили досудебное расследование по делу в отношении пяти сотрудников Кагарлыцкого отделения полиции Киевской области, которых обвиняют в изнасиловании, пытках и похищении людей.