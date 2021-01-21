Подозреваемого в убийстве работника Администрации Порошенко осудили на 8 лет

15 марта 2019 года его нашли мертвым на одной из улиц Киева местные жители

15 марта 2019 года его нашли мертвым на одной из улиц Киева местные жители

Фото: из открытых источников

В четверг, 21 января Шевченковский районный суд Киева приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина Армении за разбойное нападение на работника Администрации президента Александра Бухтатого, которое произошло в марте 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По информации следствия, 14 марта 2019 года в Киеве на улице Баггоутовской обвиняемый вместе с сообщником встретили потерпевшего и причинили мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день его тело нашли местные жители.

Погибшим оказался сотрудник тогдашней Администрации президента Украины Александр Бухтатий. Впоследствии правоохранители арестовали гражданина Армении по подозрению в нападении.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый признал свою вину частично.

Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева в подземном переходе убили мужчину, от полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.