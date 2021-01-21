В Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса - Радуцкий

Поддержку законопроектов рассмотрят на ближайшем заседании

Поддержку законопроектов рассмотрят на ближайшем заседании

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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддерживает легализацию каннабиса в медицинских целях и намерен рассмотреть соответствующие законопроекты на ближайшем заседании.

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в комментарии "Украинским новостям".

В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим", - сообщил Радуцкий.

Он добавил, что комитет вместе с экспертами выйдет на один вариант законопроекта, который учтет все аспекты этого вопроса и инициатив парламентариев, и наработанный законопроект будет вынесен на голосование Рады.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали очередной законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.